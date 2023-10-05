مد شبكات ومحطات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة بأسوان بمعدلات تنفيذ مرتفعة

أسوان - صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وفي محافظة أسوان، تجري مشروعات الصرف الصحى داخل 79 قرية لحياة كريمة بأسوان بالمرحلة الاولي بتكلفة 6.8 مليار جنيه، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بإجمالى شبكات 900 كم ، و 25 محطة معالجة ، و 96 محطة رفع بإجمالى تكلفة 6.8 مليار جنيه.

ففي مركز كوم أمبو، من ضمن المشروعات، الذي شهدته قرية العتمور قبلى، حيث بلغت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى إرتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85 % وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والإنحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها .. وتضم قرية العتمور قبلي 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلى والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة ، ومشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75 % .

وفي قرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، تم توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100% ، بالإضافة لمشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90% .

وفي قرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة ، الأعمال الجارية في انشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85% .

وفي مركز ادفو يجري من ضمن المشروعات، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الرئيسية بوادى الرديسية بنسبة تنفيذ 100% ، و مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب، و مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالطوناب ومحطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب بنسب 90% لكل منهما ، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الطوناب بنسبة 85% ، ويجري تكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من الأعمال المتبقية والبدء فى التسليم الإبتدائى لمحطتى رفع الصرف الصحى بالطوناب والفوزة بنهاية الشهر الحالى ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الكهرباء لتوريد المحول الخاص بمحطة معالجة الطوناب تمهيداً للتشغيل التجريبى لها فى أقرب وقت.

وفي مركز نصر النوبة من ضمن القري قرية ابو هور فالمشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتي يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4862 نسمة ، فمشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسبة 55، % كذلك في قرية وادى النقرة ويبلغ سكانها نحو 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع ، يجري مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بالقرية بنسبة 90 % ، فضلاً عن مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى .

وضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزى أسوان ودراو ، يجري العمل في موقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعه لقريه أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم ، وجارى حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية.

ومن المقرر أن يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46 ألف و 324 نسمة يمثلون سكان القريه وتوابعها من النجوع ، وعددهم 43 تابع ، بأنه لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة.

ومن أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي شركة المقاولون العرب ، على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى.