مدريد تلجأ للكاميرات الحرارية للكشف عن الحرائق ومحاولة مكافحتها

فاطمة شوقى

قررت العاصمة الإسبانية مدريد تركيب كاميرات حرارية وتنفيذ نظام مراقبة بالفيديو ضد الحرائق لمدة 24 ساعة في اليوم ، طول العام ، وهو الذى يسمح بالإشراف المستمر وتعزيز العمليات البشرية في أوقات المخاطر العالية، وذلك بهدف المساعدة على الحد من الحرائق ومكافحتها.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أنه من المقرر أن تبدأ دراسة المشروع في عام 2024، خاصة في منطقة التضاريس لنشر الكاميرات الحرارية والبصرية للكشف عن حرائق الغابات وتحديد موقعها الجغرافي.

وسيرافق هذا الإجراء خطة الدفاع ضد حرائق الغابات، والتي ستشمل جميع الإجراءات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط ​​والطويل على مدى 20 عاما.

وبالمثل، ستعمل السلطة التنفيذية الإقليمية على تعزيز برنامج الرعي الوقائي ضد حرائق الغابات، مما يزيد الاستثمار للعام المقبل إلى 824 ألف يورو.

وسيشارك إجمالي 68 شخصا من مجتمع مدريد وما يقرب من 19000 رأس من الماشية في العام المقبل في إنشاء وصيانة مناطق مكافحة الحرائق. ستكون مساحة العمل قريبة من 2500 هكتار.

ووافق المجلس الحكومي لمجتمع مدريد على استثمار 4.3 مليون يورو لشراء 453 هكتارًا من الأراضي ذات القيمة البيئية الكبيرة في منطقة إل بولار، بالقرب من مركز زوار راسكافريا.

وتبلغ مساحتها اليوم 33.960 هكتارًا، منها 21.714 هكتارًا في منطقة مدريد و12.246 هكتارًا في قشتالة وليون. وسيكون نمو أراضيها بهاتين المزرعتين هو الأول منذ إعلانها في عام 2013 كمتنزه وطني.

وسيتطلب ذلك موافقة الدولة، بحيث يمتد الجيب من قمم سلسلة جبال جواداراما إلى أسفل وادي لوزويا.

من ناحية أخرى، يمكن لهذا التوسع أن يخفف من العدد الكبير للزوار الذين يزورون بعض مناطق منتزه سييرا دي جواداراما الوطني، حيث سيكون هناك مساحة أكبر للمواطنين.