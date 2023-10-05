اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:58 ص
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محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة.. إنجازات قطاع النقل "إنفوجراف"

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:00 ص
محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة.. إنجازات قطاع النقل "إنفوجراف" انجازات النقل فى المترو
كتب سيد الخلفاوى

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كشفت وزارة النقل أن مصر فى 2014 كان لديها 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث، باجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً. 
 
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح في 2023 ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً. 
 
ووأوضحت الوزارة أن المستهدف والمخطط في عام 2030 ( 5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا 
محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة
محطات المترو زادت من 64 لـ 123 محطة

 


المترو

مترو الانفاق

محطات المترو

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