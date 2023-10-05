محافظ دمياط: تنفيذ حاجز للأمواج بطول 1 كم داخل البحر للحد من نحر الشواطئ

دمياط معتز الشربيني

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن ظاهرة النحر التى تتعرض لها شواطئ دمياط تعد تحديًا تواجهه محافظة دمياط باعتبارها مدينة ساحلية مصرية تقع فى حوض البحر الأبيض المتوسط وتتمتع بموقع فريد عند التقاء نهر النيل بالبحر، وقد نتج عن ارتفاع منسوب البحر والتحديات المناخية إلى حدوث النحر وتراجع خط الشاطئ علاوة على ما تواجهه المحافظة للحد من التلوث الناتج عن مخلفات السفن التى ترسو بطريقة عشوائية بالنهر، خاصة مع تواجد ثلثى اسطول الصيد المصرى بتلك المناطق.

وأشارت المحافظ إلى أن المحافظة قد وضعت خطة للتعامل مع تلك التحديات جاء مجملها فى مخطط مشروع إنشاء ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج والذى يساهم مواجهة ظاهرة النحر، حيث أشارت إلى أنه تم بالفعل تنفيذ حاجز للامواج بطول 1كم داخل البحر .

ولفتت أيضًا إلى أن المشروع سيساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب تحقيقه إلى عدد من الأهداف المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال السيطرة الكاملة على السفن ومراكب الصيد وتوفير فرص عمل واحياء الموقع المقام عليه المشروع عن طريق إمكانية إقامة مجتمع سكنى متكامل بالقرب منه والتعامل بشكل فعال مع مخلفات الأسماك وإعادة تدويرها.



