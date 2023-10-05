محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى احتفالاً بانتصارات أكتوبر

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري في ميدان الشهداء بنطاق حي الشرق، وذلك احتفالاً باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات بالقوات المسلحة، واللواء مازن صبرى، مدير الأمن، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

وشهد ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، تجمع العشرات من الأهالى وطلاب المدارس والجامعات للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73.

كان محافظ بورسعيد، وجه دعوة عامة لأبناء المحافظة، والقوي السياسية والأحزاب والجمعيات، والقيادات التنفيذية والأمنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لحضور إحتفالية محافظة بورسعيد باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان المسلة، وذلك في تمام الساعة 9 صباح اليوم الخميس.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه سوف يعقب الاحتفالية، مؤتمر شعبى بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.