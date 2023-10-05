محافظ المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر

المنوفية - محمد فتحى

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكرى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

ووسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، بدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطنى وسلام الشهيد، وقام محافظ المنوفية ومرافقوه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الوطنى من أبناء مصر المخلصين والذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون فداءً للوطن وتحقيقاً لرفعته وصوناً لكرامته.

من جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة ، والتى ستظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وتجسيداً لعظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، مثمناً الدور البطولى والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى حماية مصر وشعبها.

وبعث محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر فى عزة وكرامة، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة.