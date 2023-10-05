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محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:29 م
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزى افتتاح الوحدة
كتبت – مرام محمد

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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي، لتقديم خدماتها لحوالي مليون مواطن من قرى المركز.
 
وقال محافظ الجيزة إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بالإضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
 
وأشاد محافظ الجيزة بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 8 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية بالمريض فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل وذلك بتكلفه إجمالية تصل إلى 8 مليون جنيه.
 
وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة، أشاد محافظ الجيزة بالدور الوطنى والمجتمعى في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.
 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المستشفى بكافه الاحتياجات اللازمة سواء الأطقم الطبية والتمريض أو الأجهزة بما يكفل تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضي.
 
وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لمبنى الغسيل الكلوي بمستشفي أبو النمرس والمكون من 5 أدوار حيث اكد المحافظ ان المبني الجديد سيكون أضافه هامة للمنظومة الصحية بالمركز.
 
وكلف المحافظ شركة الكهرباء بإنهاء الأعمال الخاصة بالمحول الكهربائي الخاص بالمبنى.
 
وشدد اللواء أحمد راشد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ وصلات المياه اللازمة لاستكمال أعمال التشطيبات الخاصه بمبني الغسيل الكلوي لكي يدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.
 
رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء شاكر يونس السكرتير العام وسامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والنواب حاتم عاشور وعصام هلال ونرمين بدراوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة ابو النمرس ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (2)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (3)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (4)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (5)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (6)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (7)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (8)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي (1)
محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفي أبو النمرس المركزي

 


وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزى

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مستشفى أبو النمرس

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