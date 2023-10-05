اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى سادس أيام عيد العرش

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:19 ص
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى سادس أيام عيد العرش اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فى سادس أيام عيد العُرش اليهودى، بحماية شرطة الاحتلال. 

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.. وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين. 

وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين. 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مخيم مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

 


المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

عيد العُرش اليهودى

الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يطرد وفدا درزيا بالقوة من المسجد الأقصى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:12 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى رابع أيام عيد العرش اليهودى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:07 ص

الاحتلال يقتحم المصلى القبلى بالمسجد الأقصى فى ثالث أيام "عيد العرش"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:25 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:10 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:17 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة