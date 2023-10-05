ليلة سقوط الديلر بتذاكر الهيروين في كمين الجيزة .. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عددا من تذاكر الهيروين بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالإتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، على عدد من متعاطي المواد المخدرة، لترويجها بينهم.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم، يتاجر بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من أحد الأشخاص ويتولى ترويجها بين عملائه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، في أحد الأكمنة المعدة له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من عاطل كشف عن هويته، ويروجها بين المتعاطين، كما اعترف باستخدام الهاتف المضبوط بحوزته للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.