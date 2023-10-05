لماذا نحتاج للحصول على تطعيم الأنفلونزا كل عام ؟ فاكسيرا تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إنه يفضل الحصول على تطعيم الأنفلونزا كل عام وذلك لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير باستمرار وتقل مناعة الإنسان ضد الأنفلونزا مع مرور الوقت.

ونصحت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا بتلقى اللقاح لاكتساب مناعة ضد السلالات المنتشرة والأكثر شيوعا كل عام

وأشارت فاكسيرا إلي ضرورة التوجه لأقرب فرع لتطعيمات المصل واللقاح للحصول على تطعيم الأنفلونزا.

وتابعت : "تطعيم الأنفلونزا غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات فى أي وقت من العام، وللاستفادة القصوى من اللقاحات ويفضل أن تكون في بدايات فصلى الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسى المخلوى.

وأضاف أن الإنفلونزا هى عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية فى الرئتين، وتسبب الحمى وآلام فى الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا فى بعض الأحيان من مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة إلى حرصها على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.