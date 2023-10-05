كيف يساعد نظام الـERP المؤسسات الصناعية على إدارة أنشطتها بالتعاون مع "ابدأ"؟

كتبت : أماني سمير

يساعد " نظام ERP " علي أن يكون هناك نظام متكامل لإدارة كافة أنشطة المؤسسات الصناعيه مثل الحسابات، والمخزون، والمشتريات، والمبيعات، والأصول الثابتة، والتصنيع، والموارد البشرية وكافة أنشطة المؤسسات المختلفه، كما يساعد الإدارة العليا على متابعة كافة الأعمال والأنشطة والسيطرة على موارد المؤسسة وذلك من خلال الحصول على تقارير لحظية دقيقه عن مؤشرات الأداء المختلفة اعتمادا على قاعدة بيانات قوية وموحدة للمؤسسة.

وأطلقت مؤخرا المبادرة الوطنية "ابدأ" المشروع القومي لدعم "التحول الرقمي" لقطاع الصناعة المصري، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهم حوكمة وأتمته عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، ودعم التوسع في عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

يذكر أن مبادرة "ابدأ" قد ساعدت عدد كبير من المصانع في القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، كمصنع "الأصدقاء" الذي حصل مؤسسيه مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة 2023 STEM للاستدامة التي استضافتها منظمة أمديست وشركة بوينغ، بهدف دعم التحوُّل الأخضر في مصر.

فقد ساهمت ابدأ في تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات "ERP" بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الانتاجية.

وتتيح مبادرة "ابدأ" الإنضمام للمشروع من خلال موقعها الإلكتروني https://ebda.com.eg/ وذلك لدعم المصانع بإختلاف أنشطتها في: تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية،وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.