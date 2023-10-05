اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف يساعد نظام الـERP المؤسسات الصناعية على إدارة أنشطتها بالتعاون مع "ابدأ"؟

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:22 م
كيف يساعد نظام الـERP المؤسسات الصناعية على إدارة أنشطتها بالتعاون مع "ابدأ"؟ نظام ERP لإدارة المؤسسات
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يساعد  " نظام ERP " علي أن يكون هناك نظام متكامل لإدارة كافة أنشطة المؤسسات الصناعيه مثل الحسابات، والمخزون، والمشتريات، والمبيعات، والأصول الثابتة، والتصنيع، والموارد البشرية وكافة أنشطة المؤسسات المختلفه، كما يساعد الإدارة العليا على متابعة كافة الأعمال والأنشطة والسيطرة على موارد المؤسسة وذلك من خلال الحصول على تقارير لحظية دقيقه عن مؤشرات الأداء المختلفة اعتمادا على قاعدة بيانات قوية وموحدة للمؤسسة.
 
وأطلقت مؤخرا المبادرة الوطنية "ابدأ" المشروع القومي لدعم "التحول الرقمي" لقطاع الصناعة المصري، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهم حوكمة وأتمته عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، ودعم التوسع في عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.
 
يذكر أن مبادرة "ابدأ" قد ساعدت عدد كبير من المصانع في القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، كمصنع "الأصدقاء" الذي حصل مؤسسيه مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة 2023 STEM للاستدامة التي استضافتها منظمة أمديست وشركة بوينغ، بهدف دعم التحوُّل الأخضر في مصر.
 فقد ساهمت ابدأ في تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات "ERP" بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الانتاجية.
 
وتتيح مبادرة "ابدأ" الإنضمام للمشروع من خلال موقعها الإلكتروني https://ebda.com.eg/ وذلك لدعم المصانع بإختلاف أنشطتها في: تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية،وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.
 
 
 
 

مبادر ابدأ

نظام ERP

التحول الرقمى

أماني سمير



الموضوعات المتعلقة

مؤتمر حكاية وطن يكشف تفاصيل تطوير الصناعة المحلية.. تدشين أكبر مصنع غزل بالعالم.. التوسع فى صناعة الألومنيوم والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والمجمعات الخضراء.. ومساع لتوطين الصناعة محليا من خلال مبادرة ابدأ

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:56 م

عضو بمبادرة ابدأ: حل 50% من مشكلات المصانع والباقى جارى حلها

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 07:59 م

"افتح باب قلبك" يستضيف يارا سكران للحديث عن التجربة المصرية لمبادرة "ابدأ"

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:00 م

انتهاء فعاليات أسبوع شباب الجامعات بمشاركة فعالة من مبادرة "ابدأ"

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة