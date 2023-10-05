"كمين منتصف الليل".. سر سقوط عصابة تزوير فى التجمع

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات ولوحات المرور في التجمع الخامس.

تحقيقات النيابة كشفت كيف تم القبض على عصابة التزوير واحدا تلو الأخر.

التحقيقات أوضحت أن المتهم الأول " مسجل جنائي"، كان بحوزته كارنيه أمني "مزور"، ومهمات أمنية ولوحة سيارة " مزورة"، بالإضافة إلى شهادة حصوله على ليسانس أيضا "مزورة"، وخلال مروره بكمين أمني ليلي تم كشفه والقبض عليه.

المتهم بعد القبض عليه كشف عن باقي العصابة ، فاعرف بقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى "مالك محل لكماليات السيارات" فتم القبض عليه وبحوزته أدوات التصنيع.

المتهم اعترف أيضا بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج ، وأسيوط") تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محلياً ، ودولياً"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامى).

النيابة أمرت بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.