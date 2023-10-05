كلب ضال يعقر 8 أشخاص فى الدقهلية بينهم 6 أطفال

الدقهلية - شريف الديب

أصيب 8 أشخاص بعقر كلب ضال عقر كلب اليوم، بنطاق مركز الكردي محافظة الدقهلية، بينهم 6 أطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإخطار مجلس المدينة والطب البيطري وشرطة المرافق لتعقب الكلب.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفي ميت سلسيل المركزي لمأمور مركز شرطة الكردي بوصول 8 أشخاص بينهما 6 أشخاص مصابين بعقر كلب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الكردي الي مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة كلا من " يوسف محمد عبد الفتاح، 10 أعوام، أحمد عز العرب لبيب السيد 13 عاماً، آلاء محى سالم، 27 عاماً، محمود عبد الحميد كمال،10 أعوام،سما رضا أحمد الوصيف، 10 أعوام،رواء احمد محمد حميده، 8 أعوام، بشري محمد حسانين، 62 عاماً،أحمد عزت محمد الشحات، 10 أعوام جميعهم مقيمين بالكردي، مصابين بجروح متفرقة بعد أن عقرهم الكلب وجرى نقلهم إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم واعطائهم مصل التحصين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار مجلس المدينة والطب البيطري وشرطة المرافق بالدقهلية لتعقب الكلب.