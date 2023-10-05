قصور الثقافة تنير عقول أطفال شمال سيناء بأنشطة ثقافية وتوعوية وتراثية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بشمال سيناء، بمختلف المدن والقرى، إقبال من الأطفال والناشئة، فيها يتم بث روح الوعى وإنارة العقول من خلال فعاليات ورش عمل وتدريبات وندوات منوعة.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك اهتمام ملحوظ من وزارة الثقافة بشمال سيناء، لافتا إلى أن قصر ثقافة العريش يعمل بكفائة بعد افتتاحه و انتهاء مراحل تطويره وأقيم على مساحة 1950 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضى، وطابقين، ويحتوى على صالة مسرح تتسع 700 زائر، ويضم غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادى للطفل، ونادى العلوم، ونادى المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات، وافتتاح محطة لتموين السيارات بالغاز والمقامة بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة 30 مليون جنيه.

وقال أشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء، إنه يتم استقبال الاطفال والشباب بمختلف المواقع الثقافية التى تنتشر فى المحافظة بمناطق العريش والشيخ زويد ومدينة بئر العبد وقرى بئر العبد، وتنفيذ قوافل للمناطق المحرومة، والثقافة تعيد اكتشاف المواهب وتبنيها من خلال هذه المواقع، فضلا عن تنفيذ برامجها ومبادراتها المنوعة، إلى جانب ورش العمل التدريبية والندوات وكثير من الفعليات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة قوافل الثقافة للجميع لمناطق وسط سيناء للوصول لكافة المناطق وتقديم عروض فنية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة التلقائية وفرقة الاستعراضية وفعاليات للاطفال وهى ورش فن تشكيلى وورش مراة ومعرض كتاب ومعرض فنون تشكيلية فضلا عن الانشطة والفعاليات الفنية والادبية ، ودعم الطاقات الابداعية والمشاركة فى تدريب المراة والفتاة السيناوية على الحرف التراثية والبيئية لسيناء بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي لأهالى سيناء وتشجيع المشروعات التنموية الصغيرة للاسر السيناوية.

وأشارإلى أنه فى قصر ثقافة الشيخ زويد تتواصل الفعاليات ويتم استقبال الاطفال وكذلك بقصر ثقافة العريش وفيها يتم التدريب على الرسم والفنون الحرفية المنوعة، ويتكرر هذا فى بيت ثقافة قاطية ومكتبات الثقافة بالعريش وقرى النجاح وقاطية والكرامة و30 يونيو ببئر العبد .

وأضاف أنه فى شمال سيناء نظم عرض فنى خاص بالأطفال وأبدع الأطفال فى إبراز مواهب التمثيل والالقاء العرض المسرحى "الأرجوز" بقصر ثقافة العريش، كما واصل بيت ثقافة قرية قاطية نشاطه بإكتشاف بتنمية الموهب، وندوات الثقافة للاطفال ببيت ثقافة المساعيد إلى جانب ورشة فنية فى " الرسم " لطلاب مدرسة عمر بن العاص الابتدائية المساعيد ، بمقر البيت، وورشة فنية فى الرسم بمكتبة قرية الكرامة، ووعقد قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة فنية فى " الرسم " لرواد القصر استخدم بها الالوان الخشبية والفلوماستر والباستيل.

وتابع أنه تشجيعا للمواهب تم اطلاق مسابقة "الشهيد" لإكتشاف المبدعين بعنوان "سيناء تبتسم" من مكتبة ضاحية السلام بفرع ثقافة شمال سيناء، بهدف رعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الاجيال القادمة، كما تم تنظيم قافلة خدمية لمنطقة المنصور بقرية قاطية تضمنت فاعليات ورشة رسم للأطفال ورسم لوحات تعبر عن حب الوطن وولاء وانتماء الأطفال وحبهم لسيناء باستخدام الوان الباستيل و الفلوماستر والخشب بتوجيه من الفنانة التشكيلية ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، وعمل معرض كتب لإصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة بمقابل زهيد لتشجيع الأطفال على اقتناء الكتب وممارسة القراءة نظمته صفاء حمدى مدير إدارة الشئون الثقافية، و تخللت الفعاليات عروض فنية للفرقه التلقائية تحت التأسيس ببيت ثقافة قاطية تعبر عن التراث والفلكلور السيناوى وعرض فنى لفريق كورال الأطفال ببيت ثقافة قاطية وتكريم المتميزين، كما نظمت فعليات بقرية نجيلة لاكتشاف وتنمية موهبة فى الشعر.

وأوضح أنه فى اطار نشاط قوافل الوديان تقديم عروض لمواهب بمدينة الحسنة بوسط سيناء وهى فرقة الزهور كما قدمت موهبة أخرى من أبناء الحسنة العزف على العود وإلقاء الشعر والغناء، ومعرض لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمى، وتنفيذ ورش للفن التشكيلى باستخدام "ألوان الباستيل والفلوماستر والخشب"، واستكمال فعاليات الأنشطة الصيفية بمكتبة الطفل بقصر ثقافة العريش، تضمنت "قراءة حرة، ورسم، واكتشاف المواهب فى الغناء والشعر"، وعروض فنية لفرقة المواهب ومسرح العرائس.



اطفال شمال سيناء يرسمون



اطفال قرية الكرامة بمكتبة الكرامة بشمال سيناء



الاطفال بقرية قاطية



الاطفال بقرية قاطية



الصغار يبدعون



انشطة بمكتبة النجاح



عروض فنية



قصر ثقافة لعريش



مواهب الاطفال



مواهب سيناوية_1