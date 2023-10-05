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قبل وبعد.. تحويل السجون القديمة لمراكز إصلاح وتأهيل متحضرة " إنفوجراف "

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:56 ص
قبل وبعد.. تحويل السجون القديمة لمراكز إصلاح وتأهيل متحضرة " إنفوجراف " مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة
كتب محمود عبد الراضي

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نجاحات أمنية مكبرة شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، حيث رسخت وزارة الداخلية لذلك فى كافة مواقعها، خاصة المتعلقة بالمؤسسات العقابية، حيث تم هدم السجون القديمة التقليدية واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة وفقا للمعايير الدولية.

السجون القديمة
السجون القديمة

 

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

مركز الإصلاح الجديدة
مركز الإصلاح الجديدة

 

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

 

 

 


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