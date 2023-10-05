وكتبت قيادة الأركان فى بيان اليوم "سنباشر عملية الانسحاب هذ الأسبوع، بشكل منتظم وآمن، بالتعاون مع النيجريين".

وقال مصدر رسمي: "سنبدأ عملية الانسحاب بشكل منتظم وآمن، بالتعاون مع النيجريين"، مستندا في ذلك على "الانتشار العسكرى الشامل" بمنطقة الساحل "والذي يتمتع بقدرات استخباراتية وقوات تدخل برية معززة" بدعم عسكري إضافي ينطلق من فرنسا "فى حال الضرورة".

وكان الرئيس ماكرون قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 سيغادرون البلاد "في الأسابيع والأشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام" وأيضا إنهاء التعاون العسكري مع النيجر.

