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طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط السكة الحديد بمختلف أنحاء الجمهورية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:48 ص
طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط السكة الحديد بمختلف أنحاء الجمهورية حجز تذاكر القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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اتاحت هيئة السكة الحديد، عدة طرق لحجز تذاكر القطارات بأنحاء الجمهورية، واحدث هذة الطرق، الحجز اون لاين ومن محال الماركت على مستوى الجمهورية، وهذة الطرق هى :
 
1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details...  ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .
3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  أماكن  الجمهورية   .
4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ  .
الحجز بمحال الماركت
الحجز بمحال الماركت

موقع الهيئة
موقع الهيئة

حجز التذكرة بالدفع بكروت بنكية
حجز التذكرة بالدفع بكروت بنكية

التذكرة الالكترونية
التذكرة الالكترونية

حجز تذاكر القطارات من الشباك
حجز تذاكر القطارات من الشباك

 


السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطار

الحجز اون لاين

القطارات



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