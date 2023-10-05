طرد كلب بايدن من البيت الأبيض لمكان مجهول بعد 11 هجومًا ضد الخدمة السرية

كتبت: نهال أبو السعود

قال المتحدث باسم السيدة الامريكية الأولى جيل بايدن ، إن كلب الرئيس جو بايدن، كوماندر، ليس موجودًا حاليا في البيت الأبيض بعد سلسلة من حوادث العض التي نفذها ضد موظفى البيت الأبيض وضباط الخدمة السرية الأمريكية.

وفقا لشبكة ايه بي سي، قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات السيدة الأولى، إن بايدن وزوجته يهتمان بشدة بسلامة موظفي البيت الأبيض ومن يقومون بحمايتهم كل يوم.

وقالت في بيان مشيرة فيه إلى بايدن والسيدة الأولى: "إنهم لا يزالون ممتنين لصبر ودعم جهاز الخدمة السرية الأمريكية وجميع المشاركين، حيث يواصلون العمل من خلال الحلول"، مضيفة أن "كوماندر" ليس موجودًا في البيت الأبيض بينما يتم تحديد الخطوات التالية وتقييمها.

ولم تذكر المكان الذي تم إرسال الكلب إليه بعد أن شوهد كلب الجيرمان شيبارد البالغ من العمر عامان آخر مرة يوم السبت على الشرفة العلوية للبيت الأبيض.

وجاء البيان: "بعد ساعات من سؤال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في الإحاطة اليومية أمس عن ادعاء جديد بأن كوماندر قد عض أحد موظفي البيت الأبيض".

وفقًا لسجلات وزارة الأمن الداخلي، فإن كلب الجيرمان شيبارد قام بالاعتداء او عض ضباط الخدمة السرية 10 مرات مرات أخرى على الأقل بين أكتوبر 2022 ويناير، بما في ذلك حالة واحدة استلزمت قيام مسؤول إنفاذ القانون المصاب بزيارة المستشفى، بالإضافة الى احدث هجوم الشهر الماضي، حيث تعرض ضابط فرقة يرتدي الزي الرسمي في الخدمة السرية الامريكية للعض من قبل الكلب "كوماندر" وتم علاجه لاحقًا هناك على يد الطاقم الطبي في البيت الأبيض.

كما أظهر كلب بايدن الآخر، ميجور، سلوك عدواني من خلال عض عملاء الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض. وذكرت شبكة ABC News أنه بعد تلك الحوادث، أرسلوه في النهاية ليكون مع أصدقائه في ولاية ديلاوير.

يوفر جهاز الخدمة السرية الحماية الأمنية للرئيس وعائلته، ويتم نشر العشرات من ضباطه حول القصر التنفيذي وأراضيه المترامية الأطراف حيث يتفاعلون في النهاية مع الكلاب، وتلقى بايدن كلبه كوماندر في ديسمبر 2021 كهدية من شقيقه جيمس ولدى العائلة أيضًا قطة تدعى ويلو.