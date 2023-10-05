اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:53 م
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ضبط 8 آلاف بائع متجول بالقطارات خلال 3 أشهر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:16 م
ضبط 8 آلاف بائع متجول بالقطارات خلال 3 أشهر حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحبة الحساب من إنتشار الباعة الجائلين داخل أحد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى الغربية والتسبب فى إزعاج المواطنين.
 
بالفحص تبين أن الواقعة بخط القطار (الإسكندرية – المنصورة) وقد أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع متجول).. كما يشار إلى أنه تم توجيه حملات بالقطارات بصفة مستمرة للحد من تلك الظواهر ومنع تسلل البائعين إليها.. حيث أسفرت الجهود خلال الثلاث شهور الماضية عن ضبط عدد (8387) بائع متجول.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

الداخلية

قطارات

بائع متجول



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