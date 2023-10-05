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ضبط هارب من 339 سنة سجن فى الساحل الشمالى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:15 م
ضبط هارب من 339 سنة سجن فى الساحل الشمالى متهم
كتب محمود عبد الراضي

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استجابت وزارة الداخلية لشكوى تم نشرها بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى إلتمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكور (مدير شركة للإستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 112 حكم بتهم "شيك – نصب – تبديد – إستيلاء" بإجمالى مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.  
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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