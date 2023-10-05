ضبط صاحب شركة ماكينات عد نقود روج شائعات عن وجود أموال مزورة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" إدعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتى لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة.

بالفحص تبين أن القائم بالنشر (صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات- مقيم بالقاهرة).. وبمناقشته قرر بأن الغرض من نشر مقطع الفيديو هو الترويج لمنتجات شركته لترويج ماكينات عد النقود.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.