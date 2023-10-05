شكوى زوجة بمحكمة الأسرة: اكتشفت بعد 40 يوما زواج بصدور أحكام قضائية ضد زوجى

كتبت أسماء شلبى

"لم أتخيل أن تتقلب حياتى رأسا على عقب بعد الزواج، لأكتشف بعد 40 يوما زواج ملاحقة زوجي بقضايا بسبب جرائم الاختلاس والسرقة والابتزاز، لأعيش كابوس وأنا مهددة من قبله وعائلته".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، تشكو فيها تهديد زوجها لها وتطالب بالطلاق للضرر.

وتابعت الزوجة مقدمة لمستندات تثبت الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها:" جعل حياتي جحيم كنت أخشي الخروج من منزل عائلتي بسبب ملاحقته لي، رفض تطليقي وحاول اصطحابي بالقوة لمنزله أكثر من مرة، وساوم عائلتي علي تطليقي مقابل 600 ألف جنيه، واستولى على المصوغات المملوكة لي، ومنقولاتي وبددها".

وأضافت الزوجة:"أنتهت كارثة زواجي منه بسجنه بحكم قضائي مؤخراً، بعد تحايله وغشه وسرقته أموال واختلاس مبالغ مالية من شريكة، بخلاف التهديدات التي طالتني من عائلته، ليتحايل علي القانون بالشهود الزور، حتى يسقط حقوقي".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.