شعبة "النقل الدولى" تبحث سبل تنمية قطاع اللوجستيات

كتب إسلام سعيد

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها.

وقال أيمن الشيخ رئيس الشعبة إنه تم خلال الاجتماع إستعرض كافة المقرتحات والرؤي بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشعبة حول هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات والانشطة الاخري.

وأكد "الشيخ" أهمية قطاع النقل واللوجستيات ليس علي صعيد القطاعات المختلفة بل علي مستوي الاقتصاد القومي علي اعتبار انه قطاع له أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية التي اصبحت اللوجستيات تتصدر بها المشهد من أجل تحقيق التطوير والتنمية ولذلك الاهتمام بقطاع اللوجستيات سيكون له الاثر الاكبر علي التنمية المستدامة.

وتابع "الشيخ": الشعبة تتطلع الي تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع التطورات العالمية علي صعيد النقل واللوجستيات حيث ان هذا القطاع سيكون له مردود ايجابي علي تكلفة السلع وثم علي الاسعار النهائية للسلع ولذلك هناك اهتمام كبير من القيادة المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع اللوجستيات والمناطق اللوجستية.

وأردف رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قطاعنا يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لمعظم الانشطة الاخري وله مردود ايجابي علي ضبط الاسواق ومن هنا تهتم معظم الدول باللوجستيات وتسعي الي تطويرها وتنميتها بما يتواكب مع متطلبات العصر وهو ما نسعي اليه في الشعبة من خلال فكر غير تقليدي يراعي متطلبات العصر الحديث.

وأختتم "الشيخ": ستكون هناك مذكرة سترفعها الشعبة إلي مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشرى تتضمن أهم المطالب والمقترحات من اجل تطوير وتنمية قطاع النقل واللوجستيات تشمل رؤية الشعبة وجعيتها العمومية.