شاهد.. رصيف تداول الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية بعد التشغيل

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صور لرصيف 85/3 "محطة تداول الأخشاب والغلال بميناء الأسكندرية، والذى تم تنفيذه بتكلفة 564 مليون جنيه، كما تم إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة مليار جنيه.

وشهد ميناء الإسكندرية إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه، ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتعظيم نصيب مصر من تجارة الترانزيت ووضع الموانئ المصرية بعد تطويرها على خطوط التجارية العالمية بما يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها تنفيذ مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، وتم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، وإنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه، وعدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري محور التعمير ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ).

جاري إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه .

جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر .

جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر .

جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان كمرحلة أولي .