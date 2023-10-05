سقوط أمطار رعدية متوسطة على بعض مناطق مطروح والساحل الشمالى.. صور

مطروح – حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح، حاليا، سقوطاً للأمطار الرعدية الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، على مناطق متفرقة من المحافظة والساحل الشمالي.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار حتى الآن.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.