سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

هنأ سفير روسيا فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.
وقال جيورجي ـــ فى بيان صحفي صدر عن سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم/الخميس/: "نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية - يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973 وبعد مرور 50 عامًا، يظل رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندى المصرى، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن".
وأضاف: "هذه الذكرى المصرية تجد استجابة واسعة النطاق في روسيا وقفت موسكو في تلك الأيام المصيرية إلى جانب مصر دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها".
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