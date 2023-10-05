وقال السفير الصومالي بالقاهرة، في بيان اليوم الخميس، إن انتصارات أكتوبر سوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، مضيفا أن مصر تستكمل حاليا مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية.

وأعرب السفير الصومالي عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة الغالية على مصر والأمة العربية بدوام الاستقرار والخير والرخاء.