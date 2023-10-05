اليوم السابع
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سفيرة مملكة البحرين تهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى السادس من أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:43 م
سفيرة مملكة البحرين تهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى السادس من أكتوبر السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل
إيمان حنا

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هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.
 
‎وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل - في تصريح لها اليوم - أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد على الدوام تطورا ملموسا في مختلف المجالات، في ظل الروابط والأواصر التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 
‎وأشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل بما تشهده العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي من تطور ونماء بين البلدين في مختلف المجالات، منوهة بسعي البلدين وحرصهما على توطيد علاقاتهما بما يحقق المزيد من الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منوهة بجهود حكومتي البلدين للعمل على الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك الى آفاق أشمل بتوجيهات من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى.
 
‎وأكدت زينل ثقتها في أن العلاقات البحرينية المصرية سوف تشهد على الدوام تطورا ونماء على كافة الأصعدة والمستويات، معربة عن خالص تمنياتها لمصر العزيزة والغالية على قلب كل مواطن عربي، وللشعب المصري الشقيق، أن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ذكرى السادس من أكتوبر

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ذكرى نصر أكتوبر

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