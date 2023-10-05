سعر الدولار اليوم الخميس 5-10-2023 أمام الجنيه المصرى

وقرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.