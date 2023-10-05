ونقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس عن زيلينسكي تأكيده - في مقابلة صحفية - ضرورة أن تدعم أوروبا بلاده ضد التهديدات المشتركة.

وبحسب (يوكرنفورم) يرى الرئيس الأوكراني أن روسيا خسرت دبلوماسيا الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا منذ البداية.