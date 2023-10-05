دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، المعارضة فى روسيا إلى اتخاذ الخطوات المناسبة؛ إذا أرادت تغيير شئ ما فى دولتها.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس عن زيلينسكي تأكيده - في مقابلة صحفية - ضرورة أن تدعم أوروبا بلاده ضد التهديدات المشتركة.
وبحسب (يوكرنفورم) يرى الرئيس الأوكراني أن روسيا خسرت دبلوماسيا الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا منذ البداية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في خطاب عبر الفيديو من العاصمة الأوكرانية كييف؛ بمناسبة (يوم المدافعين) - "إن الأوقات الصعبة جعلتنا أقوياء.. والأقوياء يقربون أوقات الانتصارات خطوة بخطوة اليوم، غدا، في كل يوم وكل دقيقة".
وأضاف "لا ينبغي لأحد ولن يتمكن أحد من إيقاف صمود أوكرانيا وجلدها وإصرارها وشجاعتها، فهي ليس لديها "تاريخ انتهاء الصلاحية"، أو "تاريخ انتهاء" أو نقطة يتوقف بعدها الأوكرانيون عن المقاومة والقتال، باستثناء نقطة واحدة هي (انتصار أوكرانيا)".