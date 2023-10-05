زراعة بورسعيد: حصاد 2366 فدانا من محصول دوار الشمس

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أنه تم حصاد 2366 فدان لمحصول دوار الشمس

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول دوار الشمس بلغ 3000 فدان.

وفي سياق آخر، أوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم اختيار 12 حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين في محافظة بورسعيد لمحصول الذرة، وذلك خلال الموسم الصيفي، لافتاً إلى أنه يتم تقديم التقاوي للأراضي الزراعية التي تم اختيارها بمساحة فدان واحد لكل حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتاً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.