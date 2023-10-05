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رئيس مجلس القيادة اليمنى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:28 م
رئيس مجلس القيادة اليمنى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى
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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /الخميس/، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب العليمى باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمنى للرئيس السيسى عن خالص تهانيه وأمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصرى العزيز كل التقدم والرخاء فى ظل قيادته الحكيمة، وعن اعتزازه والشعب اليمنى بالملحمة التاريخية التى توجتها القوات المسلحة المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، والتى غيرت مسار التاريخ وعززت لمصر الشقيقة مكانتها الرائدة، وللأمة العربية العزة والرفعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).


وأشاد العليمى بموقف مصر التاريخى إلى جانب الشعب اليمنى ونظامه الجمهورى وقيادته السياسية فى مختلف المراحل، وصولًا إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات.


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