اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 08:03 م
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رئيس جامعة سوهاج يوافق على إعفاء باحثة ماجستير من المصاريف لمحوها أمية 59 فردا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:38 م
رئيس جامعة سوهاج يوافق على إعفاء باحثة ماجستير من المصاريف لمحوها أمية 59 فردا الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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وافق الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج، على إعفاء الباحثة شيماء محمد عبد الرحيم بماجستير الصحة النفسية بكلية التربية، من المصاريف الدراسية الخاصة بإستكمالها الدراسات العليا، وذلك نظراً لمشاركتها المتميزة فى المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي تتبناه إدارة الجامعة، مضيفاً أن الباحثة قامت بمحو أمية 59 فرد أمي، وذلك خلال فترة انتسابها لكلية التربية.

وأوضح النعمان، أن الجامعة تحرص على تقدير وتشجيع النماذج المشرفة من الطلاب المتميزين، وخاصة التى تساهم فى مثل تلك القضايا القومية الهامة، من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف القيادة السياسية بالقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مضيفاً أن إدارة الجامعة خصصت حزمة من الحوافز التشجيعية للطلاب المشاركين فى المشروع القومي لمحو الأمية بالمحافظة، وذلك لدعم جهودهم المتواصلة فى هذا الشأن، وتقديراً لدورهم الوطني ومشاركتهم القوية فى التحرر من الأمية، مؤكداً على استمرار الجامعة دعم ورعاية الطلاب المتميزين المتفوقين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاتمام دراستهم على الوجه الأكمل.


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