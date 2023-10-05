رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفير اليابان تبادل الطلاب وتعميق الشهادات المشتركة

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

وأشار رئيس جامعة حلوان في مستهل ترحيبه بالسفير الياباني إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة فعلى صعيد الحضارة، نجد أن الحضارة المصرية واليابانية من أقدم الحضارات، وكذلك هناك قاسم مشترك فى التقاليد ما يساعد علي تعظيم التعاون بين الدولتين.

وتحدث الدكتور قنديل عن وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، وسط مساعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأعطى رئيس جامعة حلوان الضيف نبذة تعريفية عن الجامعة بأنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية، وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار السفير أوكا هيروشي إلى وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعات حلوان والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان مبديا رغبته في معاونة جامعة حلوان في إدخال برنامج لتعليم اللغة اليابانية ضمن برامج الجامعة الدراسية والتدريبية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى بدء التعاون بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.