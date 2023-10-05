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رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:02 م
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الاخيرة. 
 
ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية فى المحافظة فى التعامل مع آثار السيول، كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على توفير مختلف الإمكانات التى تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أى مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.
 
 
 

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