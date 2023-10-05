رئيس الحكومة الإسبانية: نحن على استعداد لدعم أوكرانيا حتى النهاية

فاطمة شوقى

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن تضامنه مع أوكرانيا، ليس فقط من خلال السلطات الأوروبية ولكن أيضًا من مجتمعات القارة.

وقال سانشيز قبل افتتاح قمة المجموعة السياسية الأوروبية اليوم ،الخميس، -وفق ما نقلته صحيفة لاراثون الإسبانية إن "بالطبع كل الدعم ليس فقط من الحكومة الأوروبية، ولكن أيضًا من مجتمعاتنا أعتقد أن جميع الأوروبيين يدعمون فولوديمير زيلينسكي وبلاده وبالطبع، نحن على استعداد لتقديم الدعم حتى نهاية الحرب".

وأضاف: "الآن أفكر فى إصلاح من شأنه أن يوفر الأساس المالي لتوجيه جميع الموارد لمساعدة ودعم أوكرانيا في السنوات المقبلة".

ووصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم ،الخميس، إلى مدينة غرناطة الإسبانية؛ لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية والتي يحضرها قادة حوالي 50 دولة أوروبية.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة، اكس، للتواصل الاجتماعي - "وصلت إلى غرناطة بإسبانيا للمشاركة فى قمة المجموعة السياسية الأوروبية، وهدفنا المشترك هو ضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك"، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

وأضاف "نعمل مع شركائنا على تعزيز البنية الأمنية الأوروبية، وخاصة الأمن الإقليمى، وأوكرانيا لديها مقترحات جوهرية فى هذا الصدد".

وتابع "الأولوية الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، تتلخص في تعزيز الدفاع الجوي.. لقد وضعنا بالفعل الأساس لاتفاقيات جديدة مع الشركاء ونتطلع إلى الموافقة عليها وتنفيذها".

واختتم قائلا "لابد أن يكون هذا يوما مثمرا بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا ككل".