وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الخميس، إن "انتصارات أكتوبر سوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها"، مؤكدا أن هذا النصر العظيم سيظل رمزا عربيا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم، وأعرب عن أمله أن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصر والأمة العربية.

ووجه "العسومي" التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكدا أن الشعب العربي يقدر تضحيات ودور القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن واستقرار الأمة العربية وسلامة أراضيها.