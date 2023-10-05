اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

خطوات تساعدك فى نقل ملكية السيارة إلكترونيا لمنع زحام وحدات التراخيص.. اعرفها

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:00 ص
خطوات تساعدك فى نقل ملكية السيارة إلكترونيا لمنع زحام وحدات التراخيص.. اعرفها وحدة مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لملاك السيارات إجراءات لخدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها
   
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
 ثانيا الإجراءات:
 
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2. فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .
 
 
 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

نقل الملكية

اخبار عاجلة

حوادث المركبات

وحدة مرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة