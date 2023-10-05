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حفتر يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر المجيدة: أعادت هيبة الأمة العربية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 08:29 م
حفتر يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر المجيدة: أعادت هيبة الأمة العربية القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة

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هنأ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجيشه البطل بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ 50 التي أعادت هيبة الأمة العربية، مشيرا إلى أن معركة العبور حققت النصر المؤزر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله، مشيدا بالدعم العربي الذي كان حاضرا وكانت ليبيا أحد المشاركين فيه.

 

ودعا المشير خليفة حفتر في برقية التهنئة بأن يحفظ الله مصر شعباً وقيادة وأن يتحقق لمصر ما تصبوا إليه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.


المشير حفتر يهنىء مصر بانتصارات أكتوبر

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