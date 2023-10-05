حبس ديلر هيروين 4 أيام لاتهامه بترويج المخدرات بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه لترويج المخدرات.

وأقر في أقواله أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من عاطل كشف عن هويته، ويروجها بين المتعاطين، كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط معه من حصيلة الاتجار.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، على عدد من متعاطي المواد المخدرة، لترويجها بينهم.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم، يتاجر بالمواد المخدرة، حيث يتحصل عليها من أحد الأشخاص ويتولى ترويجها بين عملائه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، في أحد الأكمنة المعدة له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.