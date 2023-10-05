حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بإحدى قرى شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من كشف غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية ، إخطارا من أهالى قريه البتانون بالعثور على جثه الطفل ر م 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية.

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم برئاسه المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط شخص ونجليه، مقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة.