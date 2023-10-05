جرارات السكك الحديدية من 2014 لـ2023.. تشغيل 210 جرارات جديدة وصيانة 594 أخرين

كتب سيد الخلفاوى

شهد قطاع السكة الحديد تطورا كبيرا من عام 2014 حتى الان 2023 ، حيث كانت هيئة السكة الحديد تمتلك في 2014، 791 جرار، منها 391 جرار عاطل، و400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%، وفي عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 990 جرار منها 210 جرار جديد تم شرائهم و594 صالح بكفاءة 80% و186 عاطل "لها عقود تجديدات.

كما كانت تمتلك الهيئة في 2014، 2800 عربة ركاب، منها 1000 عربة عاطلة، و1800 عربة صالحة بنسبة 65%، والان في 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها 900 عربة جديدة تم شرائها، و2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% ، و500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات".

كما تم تشغيل قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة، 6 قطارات، باجمالي 30 عربة درجة أولي و48 عربة درجة ثانية و6 عربة بوفية و6 عربة قوي، على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وفي عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق .

وأصبحت السكة الحديد في 2023 ينقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 مليون طن بضائع سنوياً، كما إرتفعت مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%، والمستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.