جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في كرة السلة بالملتقى الرياضي للأسر الطلابية

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة كرة السلة طلبة، خلال مشاركتها في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2023/2024، و الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار" شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وشارك خلال منافساته 400 طالباً وطالبة من 18 جامعة مصرية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية أن الوفد المشارك ضم 14 طالبا وطالبة، مضيفاً أن الملتقى شمل عدد من الألعاب الرياضية وهي خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ألعاب ترويحية مفتوحة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية، إن الجامعة حصدت أيضاً خلال الملتقي المركز الرابع في لعبة تنس الطاولة طالبات، وتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.