جامعة ستانفورد تضم 11 عالما من كليات جامعة بورسعيد ضمن قائمة الأفضل بالعالم

بورسعيد محمد فرج

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية النسخة السادسة - أكتوبر 2023 قائمة أسماء أكثر 2٪ من علماء العالم استشهادًا فى مجالات تخصصاتهم، واحتوت هذه القائمة على 816 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

واوضح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية أدرجت 11 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معربا عن فخره واعتزازه بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، موجها التهنئة إلى العلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا الترتيب الذى يعكس مدى الجهد المبذول فى مجال البحث العلمى لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية العالمية بمختلف التخصصات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من مجهودات لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

ومن جهة أخرى، هنأت جامعة بورسعيد علمائها الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم وهم:

الدكتور خالد الوكيل كلية العلوم والدكتور مؤمن صلاح كلية العلوم والدكتور وليد مسلم كلية العلوم والدكتورة نجلاء مجاهد كلية الهندسة والدكتور سمير الطنطاوي كلية العلوم والدكتور ممدوح جاد الله كلية الهندسة والدكتور ناصر حسنى كلية العلوم والدكتور محمد بسيوني كلية الهندسة والدكتور محمد زرمبة كلية العلوم والدكتور علاء الدهشان كلية العلوم والدكتور فريد الدسوقي كلية العلوم.