اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فى استجابة سريعه لمواطنة بقنا..

توفير صناديق قمامة بمنطقتىّ معهد الفتيات والمستشفى المركزى بفرشوط

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:27 م
توفير صناديق قمامة بمنطقتىّ معهد الفتيات والمستشفى المركزى بفرشوط توفير صناديق قمامة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة،  تلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين.
 
وأضاف الداودي، أنه تم توجيه البلاغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعلى الفور انتقل إلى الموقع ، وتم رفع القمامة، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع، وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها ، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.
 
وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع، وذلك من خلال وسائل الاتصال التى تم تخصيصها لاستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى و هى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب إعلام محافظة قنا
 

بلغني

محافظ قنا

توفير صناديق

محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة