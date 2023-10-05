توفير صناديق قمامة بمنطقتىّ معهد الفتيات والمستشفى المركزى بفرشوط

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة، تلقت بلاغ من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتى معهد الفتيات والمستشفى المركزى بمدينة فرشوط، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين.

وأضاف الداودي، أنه تم توجيه البلاغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعلى الفور انتقل إلى الموقع ، وتم رفع القمامة، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومى على نقاط التجميع، وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة فى الصناديق المخصصة لها ، للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.

وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بشأن الإبلاغ عن أى تراكمات قمامة موجود بالشوارع، وذلك من خلال وسائل الاتصال التى تم تخصيصها لاستقبال البلاغات ضمن مبادرة بلغنى و هى عبر إرسال رسالة مدعمة بالصور على الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب إعلام محافظة قنا