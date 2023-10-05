تعرف على خطوات جامعة الإسكندرية لتعزيز مخرجات البحث العلمى وربطه بالمجتمع

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى جامعة الإسكندرية، لتطوير البحث العلمى وتوظيف مخرجاته لخدمة المجتمع، ولإيجاد حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة فى كاف القطاعات العلمية، بضرورة تحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وتطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة وتعظيم الاستفادة من البحوث لخدمة المجتمع.

وينشر" اليوم السابع"، خطوات جامعة الإسكندرية لتعزيز مخرجات البحث العلمى وهى:

1- التعاون مع الجهات البحثية المختلفة منها اكاديمية البحث العلمى

2- ريادة الأعمال التكنولوجية يأتى على رأس أولويات جامعة الإسكندرية ورؤية مصر للتنمية 2030

3- أختيار 3 مخرجات بحثية مقدمة من كلية الزراعة من أصل 8 على مستوى الجمهورية لمن لديهم قابلية لتنفيذ مشروعاتهم مع الشركاء الصناعيين.

4- تنفيذ المشروعات وفق معايير محددة وخطة زمنية ذات أهداف رئيسية.

5- خلق قنوات دائمة بين قطاع الصناعة والجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الأفكار والأبحاث العلمية.

6- فحل التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة،

7- التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز تحديث الصناعة من خلال الأبحاث العلمية ساهم في تقديم حلول مبتكرة لتطوير قطاع الألبان ومنتجاته وفق منهجية علمية مبتكرة.