تعرف على استعدادات "الرى" لموسم السيول أبرزها تخفيض مناسيب الترع والمصارف

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم، مع تحديد أولويات تنفيذ مشروعات الحماية من السيول للتقليل من أخطارها ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال، وتحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- المرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية 318 كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لاستقبال مياه السيول.

2- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .

3- يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

4- تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .

5- أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم تنفيذ 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه .

6- تم إنشاء 268 عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680 مليار جنيه.

7- جارى إنشاء 70 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.330 مليار جنيه .

8- من المستهدف إنشاء 69 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .

9- فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب بتكلفة 5 مليارات جنيه .

10- جارى إنشاء 20 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 950.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه.