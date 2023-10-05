اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في أوسيم

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:46 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في أوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته،  عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 
يستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المتوفي، وشهود عيان لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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