وردا على سؤال حول تقديم المساعدة للاجئين الأوكرانيين، قال مولر: "هذه القرارات التى اتخذت بعد اندلاع الحرب مؤقتة، وهذا كل ما يمكنني قوله" وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أشار السياسي البولندي إلى أن المرحلة التي "فر فيها الأوكرانيون من بلادهم بشكل جماعي من الحرب قد انتهت بالفعل" لذلك سيتم إلغاء القرارات المتعلقة بالمساعدات المالية تدريجياً، وهو ما يتبع قانون 12 مارس 2022 بشأن مساعدة المواطنين الأوكرانيين فيما يتعلق بالنزاع المسلح على أراضي أوكرانيا".. وأضاف أنه من المرجح أن تبدأ فترة إلغاء المساعدات "في الربع الأول" من العام المقبل.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني ليونيد تيمشينكو على الهواء في الحفل الوطني اليوم الخميس: "حتى الآن، هناك أكثر من 26 ألف شخص مفقودين في ظروف خاصة. حوالي 11 ألف منهم من المدنيين، وحوالي 15 ألف عسكري".

وأوضح أنه يتم تسجيل المعلومات حول كل شخص مفقود ويتم الاحتفاظ بالسجل، مضيفا "نحن نتعاون مع الشرطة الوطنية الأوكرانية، ومع وكالة الاستخبارات الرئيسية، التي تشارك في تنسيق البحث".

وعلى الصعيد الميداني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة جراء قصف شنته القوات الروسية اليوم الخميس على الإقليم.

وذكر بروكودين - في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أطلق صباح اليوم النار على مركز خيرسون مما أدى إلى إصابة رجل وامرأة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى مقتل اثنين من سكان المنطقة".

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بأنه حتى الآن، يعتبر 11 ألف مدني و15 ألف جندي أوكراني في عداد المفقودين.