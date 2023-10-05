بعد هطول أمطار مطروح ...تعرف على طرق الوقاية من حوادث الطرق

أوصت الإدارة العامة للمرور بتجنب حوادث الطرق بعد هطول الأمطار بمحافظة مطروح مع تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق ، وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:
1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.
5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
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