اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

بعد هطول أمطار مطروح ...تعرف على طرق الوقاية من حوادث الطرق

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:31 ص
بعد هطول أمطار مطروح ...تعرف على طرق الوقاية من حوادث الطرق امطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت الإدارة العامة للمرور بتجنب حوادث الطرق بعد هطول الأمطار بمحافظة مطروح مع تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق ، وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1-  السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2-   التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3-  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4-  مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6-  استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

الوقاية من الحوادث

هطول الامطار

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

أمطار تضرب الساحل الشمالى ورفع الطوارئ.. رعد وبرق فى سماء مطروح .. تحذيرات للمسافرين على الطريق الدولى الساحلى.. 150 سيارة ومعدة لرفع مياه الأمطار بالإسكندرية..وغرف عمليات على مدار الساعة.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:20 ص

الدفع بمعدات وسيارات سحب المياه للمناطق المتضررة من الأمطار فى مطروح.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:15 ص

الأمطار الرعدية على مطروح تتحول لسيول فى عدد من المناطق.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:17 ص

سقوط أمطار رعدية متوسطة على بعض مناطق مطروح والساحل الشمالى.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:06 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة